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«Виннипег» отстранил Коннора Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь

«Виннипег» отстранил Коннора Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь
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«Виннипег Джетс» отстранил Коннора Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Коннор не явился на тренировочный лагерь и был дисквалифицирован клубом. Ранее вратарь публично запросил обмен. Срок действующего контракта Хеллебайка со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года. Генменеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф выступит перед журналистами завтра утром и расскажет о ситуации.

Американец был выбран «Джетс» на драфте НХЛ – 2012 под общим 130-м номером. Голкипер играет за клуб с 2015 года – всю карьеру в НХЛ. Коннор трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – и один раз выиграл «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.

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