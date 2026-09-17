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«Старался урегулировать ситуацию тихо». Хеллебайк — об отстранении от лагеря «Виннипега»

«Старался урегулировать ситуацию тихо». Хеллебайк — об отстранении от лагеря «Виннипега»
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Голкипер Коннор Хеллебайк опубликовал заявление на фоне ситуации с неявкой в тренировочный лагерь «Виннипег Джетс». Канадский клуб отстранил вратаря по этой причине. Ранее американец запросил обмен из «Джетс». Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

«Я старался урегулировать ситуацию тихо и с уважением, давая организации время рассмотреть возможные варианты. Поскольку приближается тренировочный лагерь, я счёл важным публично подтвердить свой запрос. Моя позиция не изменилась. Считаю, что переход в другую команду – лучший путь для меня и моей семьи», – цитирует Хеллебайка пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США.

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