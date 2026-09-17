«Легенда мирового хоккея». Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 41-летием

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтон Кэпиталз» исполнился 41 год.

«С днём рождения, Саша! Сегодня день рождения у человека, которого уже при жизни можно по праву назвать легендой мирового хоккея. Александр Овечкин – воспитанник великой школы московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира, обладатель главных индивидуальных наград НХЛ и лучший снайпер в истории лиги. Рекорд, который многие десятилетия считался практически недосягаемым, Саша превзошёл своим трудом, дисциплиной и невероятной преданностью хоккею.

Но важно другое. Мы давно знакомы, вместе работали в сборной России на чемпионатах мира. За эти годы я не раз видел, с каким отношением Саша выходит на лёд, как работает и насколько серьёзно относится к команде и результату. Ови делает очень многое для будущего нашего хоккея. Кубок Александра Овечкина уже стал одним из главных детских турниров страны. Вместе мы проводим матчи, турниры, мастер-классы, общаемся с ребятами и стараемся создавать для них новые возможности. Для юных хоккеистов очень важно видеть перед собой такого человека, ведь это живой пример того, чего можно добиться, если каждый день работать, верить в себя и никогда не останавливаться.

Саша остаётся настоящим патриотом российского хоккея. Где бы он ни играл и каких высот ни достигал, он всегда помнит о своей стране, сборной, родной школе и наших детях. Саша, желаю тебе здоровья, сил и того самого спортивного азарта, который столько лет ведёт тебя вперёд. Пусть хоккей продолжает приносить удовольствие, рядом всегда будут семья и близкие, а впереди остаются большие цели, ради которых хочется выходить на лёд и снова доказывать, что для тебя нет ничего невозможного. Спасибо за дружбу, за совместную работу и за всё, что ты делаешь для российского хоккея и наших детей. С днём рождения, Ови!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.