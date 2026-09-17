Остон Мэттьюс высказался о предстоящем сезоне НХЛ после операции на колене

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заявил, что подошёл в хорошей форме к новому сезону НХЛ. Результативность американского форварда снизилась с рекордных для карьеры в НХЛ 69 голов в 81 матче сезона-2023/2024 до 33 голов в 67 играх в сезоне-2024/2025 и 27 голов в 60 играх в прошлом сезоне.

«Я всегда предъявляю к себе высокие требования. Стараюсь держать планку на очень высоком уровне. Прошлый сезон, конечно, выдался непростым и разочаровывающим, но сейчас наступает новый сезон. Было время всё обдумать, и к началу этого года я подхожу в отличной форме. Новый состав, много новых людей и перемены — это неизбежно, но мне кажется, что это здорово: снова приходить на арену и чувствовать этот драйв и воодушевление», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

19 марта Мэттьюс перенёс операцию на связках колена и досрочно завершил прошлый сезон. Всего в прошлом сезоне Мэттьюс принял участие в 60 играх, набрав суммарно 53 (27+26) очка.