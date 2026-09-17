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«Непростая игра, соперник серьёзный». Главный тренер «Барыса» — о разгроме «Лады»

«Непростая игра, соперник серьёзный». Главный тренер «Барыса» — о разгроме «Лады»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал разгромную победу в гостевом матче с «Ладой» (6:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Барыс
Астана
0:1 Масси (Омирбеков, Муратов) – 18:12 (5x5)     0:2 Бейли (Кайыржан) – 21:00 (5x5)     0:3 Симонов (Ляпунов, Бекетаев) – 39:14 (5x5)     0:4 Маккошен (Савицкий) – 46:01 (5x5)     0:5 Бейли – 53:04 (5x5)     0:6 Томпсон (Приски) – 55:14 (5x3)    

«Хочу поздравить болельщиков с победой, ну и команду, конечно. Непростая игра, соперник серьёзный. Тем более в прошлой встрече «Лада» одержала победу. Настраивались мы, естественно, на эту игру, знали, что они в последнее время очень хорошо играют в большинстве. По этим моментам в основном и разбирали соперника.

Знали, что нужна скорость, нужно выигрывать единоборства, лезть на пятак и не удаляться, чтобы больше времени играть пять на пять. В принципе, это и сделали. В первом периоде немножко растерялись, можно так сказать: не проснулись или, наоборот, перевозбудились. Но потом собрались, стали больше играть с шайбой, более остро атаковать и хорошо действовать в защите. Ну и плюс молодцы ребята: сегодня много раз шайбу на себя поймали и очень мало дали бросить по нашим воротам», — цитирует Кравца пресс-служба тольяттинского клуба.

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