«Непростая игра, соперник серьёзный». Главный тренер «Барыса» — о разгроме «Лады»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал разгромную победу в гостевом матче с «Ладой» (6:0).

«Хочу поздравить болельщиков с победой, ну и команду, конечно. Непростая игра, соперник серьёзный. Тем более в прошлой встрече «Лада» одержала победу. Настраивались мы, естественно, на эту игру, знали, что они в последнее время очень хорошо играют в большинстве. По этим моментам в основном и разбирали соперника.

Знали, что нужна скорость, нужно выигрывать единоборства, лезть на пятак и не удаляться, чтобы больше времени играть пять на пять. В принципе, это и сделали. В первом периоде немножко растерялись, можно так сказать: не проснулись или, наоборот, перевозбудились. Но потом собрались, стали больше играть с шайбой, более остро атаковать и хорошо действовать в защите. Ну и плюс молодцы ребята: сегодня много раз шайбу на себя поймали и очень мало дали бросить по нашим воротам», — цитирует Кравца пресс-служба тольяттинского клуба.