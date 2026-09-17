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«Команда очень жидкая». Главный тренер «Лады» отреагировал на разгром 0:6 от «Барыса»

«Команда очень жидкая». Главный тренер «Лады» отреагировал на разгром 0:6 от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о разгромном поражении в матче с «Барысом» (0:6) и отметил необходимость усиления состава.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 6
Барыс
Астана
0:1 Масси (Омирбеков, Муратов) – 18:12 (5x5)     0:2 Бейли (Кайыржан) – 21:00 (5x5)     0:3 Симонов (Ляпунов, Бекетаев) – 39:14 (5x5)     0:4 Маккошен (Савицкий) – 46:01 (5x5)     0:5 Бейли – 53:04 (5x5)     0:6 Томпсон (Приски) – 55:14 (5x3)    

– Ну какой комментарий? 0:6. Могу только выделить бригады меньшинства, которые действительно работали, старались, боролись. Всё остальное – как с другой планеты.

– Павел Владимирович, это вообще объяснимая игра или что-то аномальное?
– Да, аномальное. Объяснение для этого есть, конечно, но в дебри не будем вдаваться. Даже при таком усечённом составе, если играть правильно, не допускать таких ошибок… Первые три гола у нас были из зоны соперника. И это я не говорю, что бросков мало.

Как говорил Андрей Мартемьянов: «Ветьевато хотели поиграть». Но это пока не для команды в этом составе. Здесь надо предельно упрощать, потому что качество… Это было видно: приём передач элементарно. Не говорю уже про какие-то вещи из высшей математики.