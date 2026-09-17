«Команда очень жидкая». Главный тренер «Лады» отреагировал на разгром 0:6 от «Барыса»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о разгромном поражении в матче с «Барысом» (0:6) и отметил необходимость усиления состава.

– Ну какой комментарий? 0:6. Могу только выделить бригады меньшинства, которые действительно работали, старались, боролись. Всё остальное – как с другой планеты.

– Павел Владимирович, это вообще объяснимая игра или что-то аномальное?

– Да, аномальное. Объяснение для этого есть, конечно, но в дебри не будем вдаваться. Даже при таком усечённом составе, если играть правильно, не допускать таких ошибок… Первые три гола у нас были из зоны соперника. И это я не говорю, что бросков мало.

Как говорил Андрей Мартемьянов: «Ветьевато хотели поиграть». Но это пока не для команды в этом составе. Здесь надо предельно упрощать, потому что качество… Это было видно: приём передач элементарно. Не говорю уже про какие-то вещи из высшей математики.