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Чемпион мира по хоккею 1953 года Твиллинг умер в возрасте 98 лет

Чемпион мира по хоккею 1953 года Твиллинг умер в возрасте 98 лет
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Чемпион мира 1953 года в составе сборной Швеции по хоккею Ханс Твиллинг умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба шведского футбольного клуба «Юргорден», за который также выступал Твиллинг. Причины смерти не сообщаются.

В составе сборной Швеции Твиллинг стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1952 года в Осло. Также он выиграл серебро (1951) и бронзу (1954) мировых первенств. Твиллинг выступал за «Юргорден» как в хоккее, так и в футболе, в 1955 году стал чемпионом Швеции в обоих видах спорта. Кроме того, он выиграл национальное первенство по хоккею в 1950, 1954 и 1958 годах.

Твиллинг никогда не выступал в национальных чемпионатах за пределами Швеции.

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