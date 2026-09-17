Чемпион мира по хоккею 1953 года Твиллинг умер в возрасте 98 лет

Чемпион мира 1953 года в составе сборной Швеции по хоккею Ханс Твиллинг умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба шведского футбольного клуба «Юргорден», за который также выступал Твиллинг. Причины смерти не сообщаются.

В составе сборной Швеции Твиллинг стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1952 года в Осло. Также он выиграл серебро (1951) и бронзу (1954) мировых первенств. Твиллинг выступал за «Юргорден» как в хоккее, так и в футболе, в 1955 году стал чемпионом Швеции в обоих видах спорта. Кроме того, он выиграл национальное первенство по хоккею в 1950, 1954 и 1958 годах.

Твиллинг никогда не выступал в национальных чемпионатах за пределами Швеции.