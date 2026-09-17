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«Придумают ещё какой-нибудь». Овечкин рассказал о своём отношении к рекордам

«Придумают ещё какой-нибудь». Овечкин рассказал о своём отношении к рекордам
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к рекордам. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. У него 929 шайб. С учётом плей-офф он забросил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

– А ты планируешь свой музей открыть?
– Да. У меня строится академия. И в этой академии мы планируем открыть музей для людей, которые любят хоккей. Они смогут прийти посмотреть на мои кубки, клюшки, которые я собирал. Понятно, что некоторые клюшки из-за своей ценности будут появляться там очень редко.

– Самая ценная клюшка какая? Которой ты рекорд поставил?
– Да, конечно.

– Впереди же маячит другой рекорд?
– Слушай, думаю, дай бог, я его побью, то придумают ещё какой-нибудь рекорд. Тот, который побит, он ценнее. Потом будут говорить, что нужно считать голы с чемпионата мира. Каждый считает как считает. Для нас, хоккеистов, плей-офф – это плей-офф. Многие там за 20 лет сыграли один раз, – цитирует Овечкина Sports.ru.

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