«Окажутся в тюрьме ещё до матча». Морис — о звене «Флориды» из братьев Ткачуков и Беннетта

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что пока не собирается использовать Сэма Беннетта, Брэди Ткачука и Мэттью Ткачука в одном звене. Брэди перешёл во «Флориду» из «Оттавы Сенаторз» в межсезонье. Все три хоккеиста набирают много штрафных минут.

«Я не хочу давать всем то, чего они хотят, – двух братьев Чаки вместе с Сэмом Беннеттом в центре. Господи, они окажутся в тюрьме ещё до начала матча. С этим я пока подожду», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Пантерз» выиграли Кубок Стэнли в 2024-м и 2025-м, а в сезоне-2025/2026 не сумели попасть в плей-офф, что стало первым случаем для действующего чемпиона за 11 лет.