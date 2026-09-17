15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Окажутся в тюрьме ещё до матча». Морис — о звене «Флориды» из братьев Ткачуков и Беннетта

«Окажутся в тюрьме ещё до матча». Морис — о звене «Флориды» из братьев Ткачуков и Беннетта
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что пока не собирается использовать Сэма Беннетта, Брэди Ткачука и Мэттью Ткачука в одном звене. Брэди перешёл во «Флориду» из «Оттавы Сенаторз» в межсезонье. Все три хоккеиста набирают много штрафных минут.

«Я не хочу давать всем то, чего они хотят, – двух братьев Чаки вместе с Сэмом Беннеттом в центре. Господи, они окажутся в тюрьме ещё до начала матча. С этим я пока подожду», – цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Пантерз» выиграли Кубок Стэнли в 2024-м и 2025-м, а в сезоне-2025/2026 не сумели попасть в плей-офф, что стало первым случаем для действующего чемпиона за 11 лет.

Материалы по теме
«Никто уже не вспоминает о двух Кубках Стэнли». Брэди Ткачук — о настрое игроков «Флориды»