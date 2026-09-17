Самые высокооплачиваемые нападающие «Ак Барса» Хмелевски и Хейз ещё не набрали очков

Самые высокооплачиваемые нападающие «Ак Барса» Александр Хмелевски и Кевин Хейз ещё не набрали очков в текущем сезоне-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

У Хмелевски ноль очков в шести матчах сезона, у Хейза ноль очков в четырёх играх. В новом сезоне Александр получает 95 млн рублей, зарплата Кевина составляет 80 млн рублей.

«Ак Барс» одержал четыре победы в шести матчах сезона и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об отсутствии очков у нападающего Александра Хмелевски в новом сезоне и заявил, что находится в диалоге с хоккеистом.