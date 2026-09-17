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«Ак Барс» вызвал из «Барса» вратаря Александра Столпеченкова на матч с ХК «Сочи»

«Ак Барс» вызвал из «Барса» вратаря Александра Столпеченкова на матч с ХК «Сочи»
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Главный тренер «Барса» Александр Степанов заявил, что «Ак Барс» вызвал вратаря Александра Столпеченкова на матч с ХК «Сочи». Встреча состоится 18 сентября.

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18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вы активно контактируете с Анваром Гатиятулиным?
– Конечно. Мы постоянно на связи. Сейчас вот Александр Столпеченков – наш основной вратарь – отправился в «Ак Барс». Уже и Раиль Якупов зашёл, мы всегда на связи, и с Максом Арефьевым, все на связи. Идёт ротация, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

22-летний Столпеченков провёл в текущем сезоне три матча за «Барс» во Всероссийской хоккейной лиге, отражая 88,6% бросков с коэффициентом надёжности 3,93.

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