«Ак Барс» вызвал из «Барса» вратаря Александра Столпеченкова на матч с ХК «Сочи»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов заявил, что «Ак Барс» вызвал вратаря Александра Столпеченкова на матч с ХК «Сочи». Встреча состоится 18 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

– Вы активно контактируете с Анваром Гатиятулиным?

– Конечно. Мы постоянно на связи. Сейчас вот Александр Столпеченков – наш основной вратарь – отправился в «Ак Барс». Уже и Раиль Якупов зашёл, мы всегда на связи, и с Максом Арефьевым, все на связи. Идёт ротация, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

22-летний Столпеченков провёл в текущем сезоне три матча за «Барс» во Всероссийской хоккейной лиге, отражая 88,6% бросков с коэффициентом надёжности 3,93.