Тренер «Барса» Степанов оценил перспективы Малика Саберзянова заиграть в КХЛ

Главный тренер «Барса» Александр Степанов высказался о перспективах нападающего Малика Саберзянова заиграть в КХЛ.

– Никиту Онишко называли вторым Свечниковым. Почему не идёт игра?

– Ему надо прибавлять, уходить от юношеского хоккея уже во взрослый. Это моё мнение, я с ним разговаривал, была нормальная беседа. Он всё понимает, старается. К сожалению, была травма.

– Чего не хватает для КХЛ Малику Саберзянову?

– Физики не хватает, сейчас обрастёт немного мышцами, в том году был совсем дохленький, сейчас уже получше. Всё у него будет хорошо.

– В целом молодёжь пока не готова выходить на лидирующие роли?

– Помните прошлый год, тот же Саберзянов не был готов, а сейчас он лидер, забивает голы важнейшие. Малик прошёл предсезонку с первой командой уже, хотя год назад мы его не рассматривали. Увидел в нём потенциал, и он неплохо играет, так же как и Иванов, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.