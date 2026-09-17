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Экс-игрок «Ак Барса» Степанов оценил ретроформу клуба на матчи с «Салаватом Юлаевым»

Экс-игрок «Ак Барса» Степанов оценил ретроформу клуба на матчи с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Барса» Александр Степанов оценил ретроформу «Ак Барса» на матчи с «Салаватом Юлаевым». Вчера, 16 сентября, «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 07:11 (5x5)     2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал) – 13:37 (5x5)     3:0 Алалыкин – 37:17 (5x5)     3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев) – 48:00 (5x5)     3:2 Миллер (Соколов, Галимов) – 58:43 (6x5)     3:3 Соколов (Лямкин, Галимов) – 59:25 (6x5)     3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко) – 60:48 (3x3)    

– Смотрели вчера «зелёное дерби»? Как вам ретроформа, в которой вы сами ещё играли за «Ак Барс»?
– Смотрел, сильный матч был, яркая и важная победа для всех. Ностальгия такая была, даже мурашки по коже пробежали. Как будто наши ребята с того времени катались на льду.

– Не хватало 30-го номера, Александра Степанова?
– В запасе остался (смеётся).

– Если вспомнить те времена, в которые играли в этой форме, какие самые приятные воспоминания были?
– В этой форме мы очень много выиграли. Это чемпионская форма, много приятных воспоминаний с ней связано. Яркая ностальгия, – передаёт слова Степанова корреспондент