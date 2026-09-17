Экс-игрок «Ак Барса» Степанов оценил ретроформу клуба на матчи с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов оценил ретроформу «Ак Барса» на матчи с «Салаватом Юлаевым». Вчера, 16 сентября, «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:3 ОТ.

– Смотрели вчера «зелёное дерби»? Как вам ретроформа, в которой вы сами ещё играли за «Ак Барс»?

– Смотрел, сильный матч был, яркая и важная победа для всех. Ностальгия такая была, даже мурашки по коже пробежали. Как будто наши ребята с того времени катались на льду.

– Не хватало 30-го номера, Александра Степанова?

– В запасе остался (смеётся).

– Если вспомнить те времена, в которые играли в этой форме, какие самые приятные воспоминания были?

– В этой форме мы очень много выиграли. Это чемпионская форма, много приятных воспоминаний с ней связано. Яркая ностальгия, – передаёт слова Степанова корреспондент