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Тренер «Барса» Степанов оценил игру Александра Иванова за «Ак Барс»

Тренер «Барса» Степанов оценил игру Александра Иванова за «Ак Барс»
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Главный тренер «Барса» Александр Степанов оценил игру 18-летнего защитника Александра Иванова за «Ак Барс».

– Следите за Александром Ивановым в «Ак Барсе», который весь прошлый сезон провёл в «Барсе»?
– За всеми ребятами следим. Сашка молодец, уже и гол забил. И «Ак Барс» в целом играет неплохо, вытащили последнюю игру с «Салаватом Юлаевым». Для них это была очень важная и полезная победа. А что касается Иванова, он играет на своём уровне, я желаю ему только добавлять. Это перспективный защитник. Мы все на него рассчитываем, и в «Барсе», и в «Ак Барсе».

– На ваш взгляд, кто ещё из «Барса» вслед за Ивановым может получить шанс в «Ак Барсе»?
– Есть Андрей Дульнев, Малик Саберзянов. Думаю, у них хороший потенциал и шансы попасть в основной состав, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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