Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

После первого периода «Адмирал» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Энтони Камара и Иван Янченко. «Динамо» перевернуло ход матча за две минуты в начале второго периода, когда бело-голубые забросили три шайбы подряд. Голами отметились Игорь Мартынов, Павел Шэн, Сергей Зборовский.

Отметим, что это был первый матч для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева во Владивостоке после ухода из «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.