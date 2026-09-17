Тренер «Барса» из ВХЛ Степанов рассказал о задачах команды внутри системы «Ак Барса»

Главный тренер «Барса» Александр Степанов рассказал о задачах команды внутри системы «Ак Барса».

– Как оцените старт сезона для «Барса»?

– Честно говоря, рассчитывали набрать больше очков из первой поездки. Должны были обыгрывать «Кристалл» в Саратове. Вливаемся постепенно, старт тяжёлый, сейчас все команды более-менее равные в ВХЛ, есть трансферы. Налаживаем свою игру, присматриваемся к другим командам, есть у нас новые игроки, даём игровое время молодым ребятам. Всё в рабочем процессе.

– Какой потенциал у этой команды?

– Начало сезона у нас всегда скомканное, но потом разыгрываемся. Фундамент мы залили нормальный, немного отходим, налаживаем свою игру. Силы у нас есть. Команда не хуже, чем в прошлом сезоне. У нас много хороших ребят, есть резерв: сейчас Никита Онишко и Ислам Хасанов восстанавливаются от травм. Многое будет зависеть от молодых ребят в том плане, как они вольются в мужской хоккей. Пока тяжело входят.

– Тяжело выстраивать команду, когда постоянно идёт ротация с «Ак Барсом» и «Нефтяником»?

– У нас команда развития, другие задачи и цели, готовим ребят в первую команду. Тяжело отдавать лидеров, но те, кто играет, – они не просто сидят, а делают результат, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.