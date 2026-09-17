Тренер «Барса» Степанов рассказал о работе с экс-игроками «Ак Барса» Обуховым и Мусиным

Главный тренер «Барса» Александр Степанов высказался о работе с бывшими игроками «Ак Барса» Дмитрием Обуховым и Дамиром Мусиным.

– У вас новые помощники в этом сезоне: Анатолий Степанов, Дмитрий Обухов и Дамир Мусин. В этом плане тоже идет притирка?

– Новый тренерский штаб, новые задания у них. Но в принципе у нас всё в рабочем режиме, сейчас каждый занимается своим делом, мы распределили обязанности. Идёт процесс.

– Как на вас влияет появление брата в составе?

– Мне комфортно с ним работать, он мне очень сильно помогает. Нам нужно прибавить в реализации моментов, без голов нет побед. Работаем над завершением, продумываем упражнения на завершение голов.

– Неудачи команды вы связываете именно со своей работой?

– И взрослые делают ошибки. Пропускаете шесть голов – забивайте семь. Есть моменты, будем разбирать. Когда ведёшь 3:1 по счёту, упускать матч нельзя, тем более Саратов не сильнее нас. Начали с выезда, пока усталости не было, нужно было побеждать. Хочется снова попасть в плей-офф, как главная задача. Больше забивать, меньше пропускать и подготовить пару ребят для главной команды, – передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.