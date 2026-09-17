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«Вместо клюшки». Виталий Кравцов показал, как ловит рыбу во Владивостоке

«Вместо клюшки». Виталий Кравцов показал, как ловит рыбу во Владивостоке
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в социальной сети опубликовал фотографию своей рыбалки во Владивостоке. Хоккеист стоит на катере и ловит удочкой рыбу. На данный момент Кравцов залечивает травму, которую он получил во время самостоятельной предсезонной подготовки.

Фото: Личный архив Виталия Кравцова

Напомним, «Трактор» предложил Кравцову перевести часть зарплаты по текущему контракту в бонусы. Игрок не согласен с этим и готов отстаивать свои права в суде.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.

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