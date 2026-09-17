«Сначала попали под нервяк». Тамбиев — после волевой победы «Динамо» над «Адмиралом»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о волевой победе над «Адмиралом» (3:2). После первого периода бело-голубые уступали со счётом 0:2.

— Как мы и предполагали, матч вышел необычный. В первый раз почувствовал, что такое лететь играть сюда, на Дальний Восток. Мы немножко сначала попали под нервяк. Соперник этим воспользовался, хотя, в принципе, начали неплохо, создали два-три 100-процентных голевых момента, но не реализовали, потом, конечно, смогли всё достать из себя ребята, счёт хороший, я считаю. Опять же, ещё отмечу функциональную подготовку, переломили такой матч. С 0:2 хороший камбэк сделали, затем играли по счёту. Ребят и болельщиков с победой.

— Второй период вы начали ударно — за три минуты три шайбы. Какие слова вы подобрали в раздевалке, чтобы игроки реабилитировались?

— Напр