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«Сначала попали под нервяк». Тамбиев — после волевой победы «Динамо» над «Адмиралом»

«Сначала попали под нервяк». Тамбиев — после волевой победы «Динамо» над «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о волевой победе над «Адмиралом» (3:2). После первого периода бело-голубые уступали со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Камара (Завгородний, Ващенко) – 10:53 (5x5)     2:0 Янченко (Булавчук, Ефремов) – 13:39 (5x5)     2:1 Мартынов (Шэн, Шафигуллин) – 21:47 (5x5)     2:2 Шэн (Шараканов, Шафигуллин) – 22:33 (5x5)     2:3 Зборовский (Сикьюра) – 23:30 (5x5)    

— Как мы и предполагали, матч вышел необычный. В первый раз почувствовал, что такое лететь играть сюда, на Дальний Восток. Мы немножко сначала попали под нервяк. Соперник этим воспользовался, хотя, в принципе, начали неплохо, создали два-три 100-процентных голевых момента, но не реализовали, потом, конечно, смогли всё достать из себя ребята, счёт хороший, я считаю. Опять же, ещё отмечу функциональную подготовку, переломили такой матч. С 0:2 хороший камбэк сделали, затем играли по счёту. Ребят и болельщиков с победой.

— Второй период вы начали ударно — за три минуты три шайбы. Какие слова вы подобрали в раздевалке, чтобы игроки реабилитировались?
— Напр