15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Работа в «Адмирале» в прошлом, мысли сейчас о «Динамо». Тамбиев — об игре во Владивостоке

«Работа в «Адмирале» в прошлом, мысли сейчас о «Динамо». Тамбиев — об игре во Владивостоке
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от возвращения во Владивосток. Тамбиев возглавлял «Адмирал» с 2021 по 2025 год. Сегодня, 17 сентября, «Динамо» обыграло «Адмирал» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Камара (Завгородний, Ващенко) – 10:53 (5x5)     2:0 Янченко (Булавчук, Ефремов) – 13:39 (5x5)     2:1 Мартынов (Шэн, Шафигуллин) – 21:47 (5x5)     2:2 Шэн (Шараканов, Шафигуллин) – 22:33 (5x5)     2:3 Зборовский (Сикьюра) – 23:30 (5x5)    

— Вы много раз говорили, что «Фетисов-Арена» стала для вас родным местом. Нахлынули воспоминания?
— Всегда отмечаю Владивосток — это болельщики. Конечно, четыре года работы здесь с «Адмиралом» оставили яркий след. То есть, естественно, воспоминания хорошие, но я всегда отмечаю болельщиков. В целом игроки меняются, тренеры меняются, а команды остаются. Но этот момент в прошлом, уже все мысли про московское «Динамо», я сейчас полностью здесь. Однако мне было очень приятно прилететь сюда, приятно, что и болельщики меня не забыли, подходили. Значит, яркий след я оставил во Владивостоке, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамар