«Работа в «Адмирале» в прошлом, мысли сейчас о «Динамо». Тамбиев — об игре во Владивостоке

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от возвращения во Владивосток. Тамбиев возглавлял «Адмирал» с 2021 по 2025 год. Сегодня, 17 сентября, «Динамо» обыграло «Адмирал» со счётом 3:2.

— Вы много раз говорили, что «Фетисов-Арена» стала для вас родным местом. Нахлынули воспоминания?

— Всегда отмечаю Владивосток — это болельщики. Конечно, четыре года работы здесь с «Адмиралом» оставили яркий след. То есть, естественно, воспоминания хорошие, но я всегда отмечаю болельщиков. В целом игроки меняются, тренеры меняются, а команды остаются. Но этот момент в прошлом, уже все мысли про московское «Динамо», я сейчас полностью здесь. Однако мне было очень приятно прилететь сюда, приятно, что и болельщики меня не забыли, подходили. Значит, яркий след я оставил во Владивостоке, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамар