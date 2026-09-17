Тамбиев высказался о травмированных форвардах «Динамо» Римашевском и Тертышном

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о травмах нападающих Егора Римашевского и Никиты Тертышного. Сегодня, 17 сентября, «Динамо» обыграло «Адмирал» со счётом 3:2.

— Леонид Григорьевич, что случилось с Римашевским? После первого периода он не выходил на лёд.

— Я ещё не разбирал с врачами, но получил травму. Не знаю, какой диагноз, ещё.

— Сегодня не было у вас ещё Уила, Профаки. Насколько сказалось отсутствие этих хоккеистов на игре вашей команды?

— Готовим всех ребят, у нас и Тертышный не играл. Таков сезон, это длинный марафон, тут и травмы