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Тамбиев высказался о травмированных форвардах «Динамо» Римашевском и Тертышном

Тамбиев высказался о травмированных форвардах «Динамо» Римашевском и Тертышном
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о травмах нападающих Егора Римашевского и Никиты Тертышного. Сегодня, 17 сентября, «Динамо» обыграло «Адмирал» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Камара (Завгородний, Ващенко) – 10:53 (5x5)     2:0 Янченко (Булавчук, Ефремов) – 13:39 (5x5)     2:1 Мартынов (Шэн, Шафигуллин) – 21:47 (5x5)     2:2 Шэн (Шараканов, Шафигуллин) – 22:33 (5x5)     2:3 Зборовский (Сикьюра) – 23:30 (5x5)    

— Леонид Григорьевич, что случилось с Римашевским? После первого периода он не выходил на лёд.
— Я ещё не разбирал с врачами, но получил травму. Не знаю, какой диагноз, ещё.

— Сегодня не было у вас ещё Уила, Профаки. Насколько сказалось отсутствие этих хоккеистов на игре вашей команды?
— Готовим всех ребят, у нас и Тертышный не играл. Таков сезон, это длинный марафон, тут и травмы