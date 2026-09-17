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«Характер в раздевалке у ребят мужицкий, это воины». Тамбиев — о старте сезона в «Динамо»

«Характер в раздевалке у ребят мужицкий, это воины». Тамбиев — о старте сезона в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о старте сезона в исполнении бело-голубых. «Динамо» после двух поражений одержало четыре победы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Камара (Завгородний, Ващенко) – 10:53 (5x5)     2:0 Янченко (Булавчук, Ефремов) – 13:39 (5x5)     2:1 Мартынов (Шэн, Шафигуллин) – 21:47 (5x5)     2:2 Шэн (Шараканов, Шафигуллин) – 22:33 (5x5)     2:3 Зборовский (Сикьюра) – 23:30 (5x5)    

— Леонид Григорьевич, у вашей команды два поражения на старте, потом — две победы по буллитам и две победы в основное время. Насколько довольны динамикой?
— Да, старт был у нас не очень хороший, но мы, в принципе, были довольны содержанием игры. Были отрезки, где мы проваливались, в стартовой игре в первом периоде под нервяк попали, а потом доминировали два периода. Со СКА буквально пятиминутный отрезок [упустили], а СКА — мастеровитая команда, она воспользовалась. Но содержанием игры были довольны, немножко не хватало главного результата. Сейчас мы зацепились за результат. Победы, видите, все такие сложные, где-то в одну шайбу. «Динамо» строится, это новая команда, очень много игроков влилось новых, они притираются, мы,