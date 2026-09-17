«Характер в раздевалке у ребят мужицкий, это воины». Тамбиев — о старте сезона в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о старте сезона в исполнении бело-голубых. «Динамо» после двух поражений одержало четыре победы подряд.

— Леонид Григорьевич, у вашей команды два поражения на старте, потом — две победы по буллитам и две победы в основное время. Насколько довольны динамикой?

— Да, старт был у нас не очень хороший, но мы, в принципе, были довольны содержанием игры. Были отрезки, где мы проваливались, в стартовой игре в первом периоде под нервяк попали, а потом доминировали два периода. Со СКА буквально пятиминутный отрезок [упустили], а СКА — мастеровитая команда, она воспользовалась. Но содержанием игры были довольны, немножко не хватало главного результата. Сейчас мы зацепились за результат. Победы, видите, все такие сложные, где-то в одну шайбу. «Динамо» строится, это новая команда, очень много игроков влилось новых, они притираются, мы,