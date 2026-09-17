«За одну минуту можно проиграть, мы уступили за три». Браташ — о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от московского «Динамо» (2:3).

— Если бы эти три минуты можно было убрать, за которые проиграли матч, играли хорошо, как минимум не хуже соперника, считаю даже, что и лучше. Но нельзя такие провалы делать. И за одну минуту можно проиграть матч, а мы уступили за три.

— Команда бьётся, старается. Что, с вашей точки зрения, произошло в начале второго периода? Ведь первый и третий остались за «Адмиралом».

— Там явная была потеря концентрации, не знаю, с чем это связано. Может быть, на ребят так счёт 2:0 в их пользу повлиял. Потом вроде вернулись, но спасти не смогли, это потеря концентрации.

— Тайм-аут после третьей пропущенной шайбы помог?

— Если судить по тому, что мы больше не пропустили, помог, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата»