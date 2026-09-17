Фетисов: Кучеров имеет право на суждение об игроках в НХЛ с низким IQ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил слова российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который заявил, что современный хоккей стал глупее.

«Кучеров — один из самых выдающихся и умных хоккеистов за всю историю. Он имеет право на такое суждение, потому что играет и против многих ребят, и вместе с ними», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, следующий сезон станет для Никиты Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн. Ранее Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с «Тампа-Бэй Лайтнинг».