15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: Кучеров имеет право на суждение об игроках в НХЛ с низким IQ

Фетисов: Кучеров имеет право на суждение об игроках в НХЛ с низким IQ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил слова российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который заявил, что современный хоккей стал глупее.

«Кучеров — один из самых выдающихся и умных хоккеистов за всю историю. Он имеет право на такое суждение, потому что играет и против многих ребят, и вместе с ними», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, следующий сезон станет для Никиты Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн. Ранее Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Никита Кучеров высказался о своём последнем годе контракта с «Тампой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android