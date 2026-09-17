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«СКА побежал, наверное, рановато». Карандин — о старте сезона армейского клуба

«СКА побежал, наверное, рановато». Карандин — о старте сезона армейского клуба
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Бывший арбитр Юрий Карандин оценил старт сезона санкт-петербургского СКА. Клуб с берегов Невы одержал пять побед при одном поражении.

— Не может ли нынешний успех СКА быть связан как раз с лёгкой предсезонкой?
— Актуальный вопрос, но ответ есть только у тех, кто готовил Санкт-Петербург в функциональном плане. СКА действительно побежал, наверное, рановато.

Кстати, посмотрите, насколько тяжелее СКА смотрятся их московские одноклубники. ЦСКА ещё со времён Анатолия Тарасова славился жёсткой подготовкой. Любопытно, как изменится форма армейских команд по ходу чемпионата-марафона, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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