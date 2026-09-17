Результаты матчей КХЛ на 17 сентября 2026 года

Сегодня, 17 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 сентября 2026 года:

«Адмирал» – «Динамо» М — 2:3.

Это был первый матч главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева во Владивостоке после ухода из «Адмирала».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».