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Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» на старте тренировочного лагеря

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» на старте тренировочного лагеря
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«Вашингтон Кэпиталз» открыл тренировочный лагерь для подготовки к новому сезону. Стали известны сочетания звеньев команды на тренировке. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин — Дилан Строум — Райан Леонард; Джейкоб Чикран — Мэтт Рой;
Алекс Так — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон, Мартин Фехервари — Тимоти Лильегрен;
Алексей Протас — Илья Протас — Джордан Кайру, Коул Хатсон — Венсан Деарне;
Бун Дженнер — Джастин Сурдиф — Энтони Бовиллье.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к рекордам. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. У него 929 шайб.

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