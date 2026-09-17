Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» на старте тренировочного лагеря

«Вашингтон Кэпиталз» открыл тренировочный лагерь для подготовки к новому сезону. Стали известны сочетания звеньев команды на тренировке. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин — Дилан Строум — Райан Леонард; Джейкоб Чикран — Мэтт Рой;

Алекс Так — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон, Мартин Фехервари — Тимоти Лильегрен;

Алексей Протас — Илья Протас — Джордан Кайру, Коул Хатсон — Венсан Деарне;

Бун Дженнер — Джастин Сурдиф — Энтони Бовиллье.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к рекордам. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. У него 929 шайб.