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«Они сейчас играют плохо». Вайсфельд назвал команду КХЛ, которая удивляет со знаком минус

«Они сейчас играют плохо». Вайсфельд назвал команду КХЛ, которая удивляет со знаком минус
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Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру «Северстали» на старте нового сезона. Череповецкий клуб потерпел четыре поражения и победил в одной игре.

«В начале чемпионата больше всего удивляет «Северсталь» со знаком минус. Они сейчас играют плохо. Мне кажется, что мастеровитые ребята ушли, а уровень мастерства пришедших игроков недостаточен для реализации планов тренерского штаба. У них очень технически сложный стиль игры, для этого нужно либо мастерство, либо время», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Ранее «Северсталь» подписала контракт с защитником Андреем Чуркиным.

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Комментарии