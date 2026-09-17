«Всегда берёшь удар на себя». Сергей Мозякин поздравил Егора Яковлева с днём рождения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин поздравил защитника «Металлурга» Егора Яковлева с днём рождения. Игроку обороны исполнилось 35 лет.

«Ты — защитник. Не только по амплуа. Всегда подставляешь плечо, берёшь удар на себя.

Желаю тебе, чтобы и у тебя самого был кто-то, кто подставит плечо. Чтобы хватало сил — и на лёд, и на жизнь. Чтобы здоровье не подводило. И чтобы удача была рядом — та самая, которая иногда нужнее мастерства. С днём рождения, Егор. Горжусь, что играл с тобой в одной команде», — написал Мозякин на своей странице в социальной сети.

Ранее Яковлев забил гол в своей первой игре за «Металлург» после пропуска четырёх матчей.