Кросби в новом чемпионате установит рекорд по количеству сезонов в роли капитана клуба НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в новом чемпионате установит рекорд по количеству сезонов в роли капитана клуба НХЛ подряд, сообщает пресс-служба лиги.

Предстоящий сезон станет для Кросби 20-м в роли капитана «пингвинов». Сидни обойдёт Стива Айзермана, который был капитаном «Детройт Ред Уингз» на протяжении 19 сезонов. Отметим, что сезон-2026/2027 станет для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 18-м в роли капитана.

Фото: NHL

Контракт 39-летнего Кросби с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов».