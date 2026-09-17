Форвард московского «Динамо» Никита Тертышный внесён в список травмированных

Нападающий «Динамо» Никита Тертышный внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что форвард бело-голубых не смог окончить встречу с «Северсталью» (2:0) 14 сентября из-за повреждения нижней части тела.

«После этого форвард прошёл всё необходимые обследования и был внесён в список травмированных до середины октября 2026 года. Желаем нашему 38-му номеру скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — сказано в сообщении «Динамо».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Тертышный провёл пять матчей, где отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о травмах нападающих Егора Римашевского и Никиты Тертышного.