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Александр Овечкин сделал заявление о своём участии в предвыборном ролике

Александр Овечкин сделал заявление о своём участии в предвыборном ролике
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с заявлением о своём участии в предвыборном ролике «Единой России». Напомним, в рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Прежде всего я хочу вас поприветствовать. С возвращением. Дело в том, что я русский. Как только закончу с хоккеем, скорее всего, вернусь в Россию. Буду там жить. Там будут жить мои дети, моя семья. Так что я рад вас всех видеть и надеюсь, что всё будет хорошо.

Мой дом — Россия, а это мой второй дом. У меня много друзей. Всем мира и любви», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.

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