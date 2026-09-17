Овечкин ещё не решил, будет ли предстоящий сезон последним для него в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё не решил, будет ли предстоящий сезон последним для него в НХЛ.

«Я сосредоточен на настоящем. Мне нужно попасть в состав команды», — приводит слова журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.

Ранее Овечкин выступил с заявлением о своём участии в предвыборном ролике «Единой России».