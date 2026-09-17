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Проспект «Тампы» Олег Кулебякин рассказал про общение с Никитой Кучеровым

Проспект «Тампы» Олег Кулебякин рассказал про общение с Никитой Кучеровым
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Российский нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Олег Кулебякин рассказал про общение с форвардом «молний» Никитой Кучеровым.

«Он очень дружелюбный. Я пообедал с ним, и он очень хороший парень. Я счастлив быть в одной организации с ним», — приводит слова Кулебякина журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х.

Кулебякин был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте НХЛ 2026 года. Сезон-2024/2025 Олег провёл в Северной Америке, он выступал за «Линкольн Старз» из USHL. Минувший сезон нападающий провёл в «Галифакс Мусхедз» из QMJHL.

Ранее Никита Кучеров заявил, что хоккей стал глупее.

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Новости. Хоккей
  • 17 сентября 2026
  • 20:01