«Шанхай» обменял нападающего Никиту Попугаева в «Северсталь» на денежную компенсацию

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» обменял нападающего Никиту Попугаева в «Северсталь» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Шанхая».

В текущем сезоне 27-летний Попугаев в регулярке не играл. На его счету шесть предсезонных матчей и 3 (2+1) очка.

Прошлый сезон вышел самым успешным в карьере Никиты в КХЛ. Форвард набрал 25 очков в 52 встречах — забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 27-летний нападающий провёл 251 матч, в которых набрал 87 очков — забросил 47 шайб и отдал 40 результативных передач.