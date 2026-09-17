«Они попросили. Я согласился. Вот и всё». Овечкин — об участии в предвыборном ролике

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопросы про участие в предвыборном ролике «Единой России». Напомним, в рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

— Как это произошло и какие были бы последствия, если бы вы сказали: «Я не буду этого делать»?

— Они попросили меня об этом. Я согласился. Вот и всё.

— Без колебаний?

— Без.

— Вы получили какую-либо негативную реакцию по этому поводу?

— Нет, — приводит слова Овечкина RMNB.