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«Они попросили. Я согласился. Вот и всё». Овечкин — об участии в предвыборном ролике

«Они попросили. Я согласился. Вот и всё». Овечкин — об участии в предвыборном ролике
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопросы про участие в предвыборном ролике «Единой России». Напомним, в рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

— Как это произошло и какие были бы последствия, если бы вы сказали: «Я не буду этого делать»?
— Они попросили меня об этом. Я согласился. Вот и всё.

— Без колебаний?
— Без.

— Вы получили какую-либо негативную реакцию по этому поводу?
— Нет, — приводит слова Овечкина RMNB.

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