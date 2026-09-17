«Никаких джентльменских договорённостей». Генменеджер «Виннипега» о ситуации с Хеллебайком

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф высказался о ситуации с голкипером Коннором Хеллебайком, которого клуб отстранил из-за неявки в тренировочный лагерь.

— Было ли заключено джентльменское соглашение с Хеллебайком, когда тот подписывал контракт, о том, что, если он захочет уйти, то клуб его обменяет?

— В Национальной хоккейной лиге контракт есть контракт. Точка. Никаких дополнительных соглашений, никаких джентльменских договорённостей. Лига этого не допускает, так что любые подобные предположения не имеют под собой оснований, — приводит слова Чевелдэйоффа журналист Джесси Поллок на своей странице в социальной сети Х.