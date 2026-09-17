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«Ходят слухи, что он может вернуться в КХЛ». The Athletic — про Александра Никишина

«Ходят слухи, что он может вернуться в КХЛ». The Athletic — про Александра Никишина
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Журналист Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic высказался о возможном будущем защитника Александра Никишина, до сих пор находящегося в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной Харрикейнз».

«Давайте посмотрим, что будет дальше с талантливым 24-летним защитником. Ходят слухи, что он может вернуться в КХЛ. Возможно, Тулски в конце концов подпишет с ним контракт и убедит его остаться играть в «Каролине». Или, конечно, его могут обменять, команды лиги явно на него рассчитывают», — написал Лебрюн в статье.

В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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