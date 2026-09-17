Супруга Александра Овечкина Анастасия опубликовала фотографию с дня рождения российского капитана «Вашингтон Кэпиталз». Сегодня, 17 сентября, нападающему исполнился 41 год.

Фото: Личный архив семьи Овечкиных

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.

Ранее Александр Овечкин выступил с заявлением о своём участии в предвыборном ролике «Единой России». Напомним, в рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова.