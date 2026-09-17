Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, над каким аспектом игры работал летом

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, над каким аспектом игры работал летом.

— Было ли что-то особенное в вашей игре на льду, над чем вы целенаправленно работали?

— Да, конечно. Мне нужно практиковаться в работе руками, в бросках в одно касание, думаю, это моя маленькая проблема. Мне нужно лучше отрабатывать броски в одно касание. Мы много говорим об этом. Я работал над этими бросками всё лето, — приводит слова Мичкова пресс-служба «Филадельфии».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков с детства привык к повышенному вниманию из-за своего таланта.