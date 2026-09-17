15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, над каким аспектом игры работал летом

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, над каким аспектом игры работал летом
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал, над каким аспектом игры работал летом.

— Было ли что-то особенное в вашей игре на льду, над чем вы целенаправленно работали?
— Да, конечно. Мне нужно практиковаться в работе руками, в бросках в одно касание, думаю, это моя маленькая проблема. Мне нужно лучше отрабатывать броски в одно касание. Мы много говорим об этом. Я работал над этими бросками всё лето, — приводит слова Мичкова пресс-служба «Филадельфии».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков с детства привык к повышенному вниманию из-за своего таланта.

Материалы по теме
Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове: он вызывает у людей полярные мнения
Комментарии