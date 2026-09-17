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Нападающий «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в игре с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в игре с «Ак Барсом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего «Салавата Юлаева» Джека Родуолда за симуляцию в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд) – 07:11 (5x5)     2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал) – 13:37 (5x5)     3:0 Алалыкин – 37:17 (5x5)     3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев) – 48:00 (5x5)     3:2 Миллер (Соколов, Галимов) – 58:43 (6x5)     3:3 Соколов (Лямкин, Галимов) – 59:25 (6x5)     3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко) – 60:48 (3x3)    

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Джека Родуолда наказание по п. 1.40 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги по ссылке.

В следующей игре регулярного сезона «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Сочи».

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