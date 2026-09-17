Нападающий «Салавата Юлаева» Родуолд оштрафован за симуляцию в игре с «Ак Барсом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего «Салавата Юлаева» Джека Родуолда за симуляцию в игре с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Джека Родуолда наказание по п. 1.40 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги по ссылке.

В следующей игре регулярного сезона «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Сочи».