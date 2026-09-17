Шабанов выступает в одном звене с Капризовым на старте тренировочного лагеря «Миннесоты»

Российские нападающие Кирилл Капризов и Максим Шабанов выступают в одном звене на старте тренировочного лагеря «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Группа А

Звенья нападения:

Коулман — Эрикссон Эк — Болди;

М. Фолиньо — Маккэррон — Н. Фолиньо;

Питлик — Штурм — Киркланд;

Лоренц — Хайд — Кумпулайнен.

Пары защиты:

Хьюз — Фэйбер;

Шпачек — Хант;

Пирт — Дексхаймер;

Кирстед — Густафссон/Нюберг.

Группа B

Звенья нападения:

Капризов — Хартман — Шабанов;

Тренин — Юров — Бринк;

Шоу — Хейт — Гэмбрелл;

Джошуа — Страмел — Бэнкир.

Пары защиты:

Бродин — Сперджен;

Мяяття — Богосян;

Ламбос — Шмидт;

Лесковар — Костер.