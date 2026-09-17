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Шабанов выступает в одном звене с Капризовым на старте тренировочного лагеря «Миннесоты»

Шабанов выступает в одном звене с Капризовым на старте тренировочного лагеря «Миннесоты»
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Российские нападающие Кирилл Капризов и Максим Шабанов выступают в одном звене на старте тренировочного лагеря «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Группа А

Звенья нападения:
Коулман — Эрикссон Эк — Болди;
М. Фолиньо — Маккэррон — Н. Фолиньо;
Питлик — Штурм — Киркланд;
Лоренц — Хайд — Кумпулайнен.

Пары защиты:
Хьюз — Фэйбер;
Шпачек — Хант;
Пирт — Дексхаймер;
Кирстед — Густафссон/Нюберг.

Группа B
Звенья нападения:
Капризов — Хартман — Шабанов;
Тренин — Юров — Бринк;
Шоу — Хейт — Гэмбрелл;
Джошуа — Страмел — Бэнкир.

Пары защиты:
Бродин — Сперджен;
Мяяття — Богосян;
Ламбос — Шмидт;
Лесковар — Костер.

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Новости. Хоккей