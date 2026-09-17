Александру Овечкину и Умару Кремлёву запретили въезд в Латвию

Российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Я приняла решение включить следующих людей в список нежелательных лиц (персона нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок: Александр Овечкин, Умар Кремлёв. На основании статьи 104 части 3 пункта 1 Закона об иммиграции», – написала Браже на своей странице в социальной сети X.

Ранее Александр Овечкин выступил с заявлением о своём участии в предвыборном ролике «Единой России».