Доминик Гашек отреагировал на заявление Овечкина про участие в предвыборном ролике

Бывший голкипер Доминик Гашек отреагировал на заявление российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина про участие в предвыборном ролике.

«Его слова о мире и любви резко контрастируют с его действиями, поэтому никто не может ему верить. Как на это отреагируют НХЛ, США и Канада?» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными».