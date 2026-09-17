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«Трудная ситуация, мне его жаль». Генменеджер «Вашингтона» — о критике Овечкина

«Трудная ситуация, мне его жаль». Генменеджер «Вашингтона» — о критике Овечкина
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о критике российского капитана команды Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России». В рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Трудная ситуация, и я понимаю, почему люди расстроены. Наверное, это всё, что я могу сказать как генеральный менеджер хоккейной команды, а не как человек, хорошо разбирающийся в геополитических вопросах.

Мне его жаль. Возможно, это непопулярное мнение среди тех, кто сейчас его критикует, но для него это непростая ситуация», — цитирует Патрика RMNB.

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Новости. Хоккей
  • 17 сентября 2026