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Форвард «Монреаля» Иван Демидов высказался об игре Юрая Слафковски

Форвард «Монреаля» Иван Демидов высказался об игре Юрая Слафковски
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов оценил игру форварда канадского клуба Юрая Слафковски, отметив сильные стороны словацкого хоккеиста.

«Он — это всё. Он очень подвижен для своего роста. Он может играть как физически, так и технично. Так что он — это всё. Мне нравится его набор навыков», — приводит слова Демидова аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее североамериканское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков НХЛ младше 23 лет. В топ-10 попал российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, он единственный представитель страны в списке.

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