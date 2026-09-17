Гомоляко: Гордон то болеет, то не болеет, на пресс-конференциях ищет отговорки

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко высказался о результатах челябинцев под руководством тренера Скотта Гордона.

«Руководство «Трактора» движется в том направлении, которое выбрало, и сейчас находится на соответствующем этапе пути. Куда двигались, там они и находятся.

Понятно, что они взяли Гордона для развития молодёжи и заявляли, что это работа вдолгую. Однако мы видим, что этот Гордон то болеет, то не болеет, а на пресс-конференциях ищет отговорки, то у него одно, то другое.

Я понимаю, что, возможно, эта стратегия сработает в течение, условно, пяти лет. Но когда команда два года назад играла в финале, а «Трактор» сейчас занимает последнее место в конференции, это больно всем, в первую очередь болельщикам, которые очень разбираются в хоккее и следят за командой под микроскопом. Если они видят равнодушие и неуверенность, то, конечно, это всех расстраивает.

В Челябинске всегда полные трибуны, однако результата нет. В команде идёт глобальная перестройка, и пока мы не видим слаженных командных действий. Поэтому очень больно наблюдать такое положение дел в Челябинске, поскольку болельщики привыкли, что «Трактор» всегда находится на лидирующих позициях, а в позапрошлом сезоне команда дала бой «Локомотиву» в финале.

Нельзя забывать о болельщиках, которые всегда, приходя на арену, неистово поддерживают команду. Стратегия стратегией, красивые слова словами, но люди привыкли, что команда именно побеждает, а не находится среди аутсайдеров», – цитирует Гомоляко «Сила спорта».