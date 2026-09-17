Результаты матчей ВХЛ на 17 сентября 2026 года

Сегодня, 17 сентября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 17 сентября 2026 года:

«Сокол» — «Югра» — 1:3;

АКМ — «Буран» — 1:2 Б.

«Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов» — 1:0.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.