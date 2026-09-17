Сегодня, 17 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 сентября 2026 года:

«АКМ-Юниор» — «Мамонты Югры» — 3:0;

«Белые Медведи» — «Красноярские Рыси» — 6:3;

МХК «Молот» — «Снежные Барсы» — 4:1.

«Реактор» — «Ирбис» — 4:3;

«Спутник» — «Чайка» — 0:1;

МХК «Динамо» Спб — «Тайфун» — 4:1.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.