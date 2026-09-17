«Не думаю, что для меня это безопасное место». Задоров — о возвращении в Россию

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров считает небезопасным для себя приезд в Россию после резонансного интервью в сентябре 2023 года.

— Когда ты в последний раз был в России?

— До военного конфликта (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Получается, летом 2021-го.

— Твоя семья там, в Москве?

— Да, семья там. Семья моей жены там. Они приезжают сюда пару раз в год. Это тяжело. Очевидно, что после того, как я высказался против этого, я не думаю, что для меня это безопасное место, куда стоит ехать прямо сейчас. Но, надеюсь, однажды это закончится и я смогу вернуться, чтобы увидеть свой дом.

— Чего бы ты больше всего опасался? Правительства или обычных граждан, которые оскорбятся твоими словами?

— Нет, не граждан. Я думаю, в России много людей против этого, и им надоело то, как долго это продолжается, и всё остальное. Но я не особо хочу проверять, что может произойти. Там новые законы, и я… Для меня невозможно следовать всем этим законам и понимать, под какие законы подпадают мои слова. Так что… Я даже не хочу рисковать, — заявил Задоров в подкасте The Cam & Strick.